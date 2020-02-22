新冠肺炎疫情延燒，亞洲強國日、韓確診人數不斷攀升。鄰近日、韓的台灣，為超前佈署，已作出最壞的打算。衛服部醫事司下周將公布醫療院所應對指引，若疫情持續升溫，甚至進入社區傳播，醫院內輕症、重症病人的隔離將分流；醫護團隊則將分組上班，減少院內感染後的人力耗損。

衛福部醫事司司長石崇良表示，為維護醫療體系的正常運作，現有策略有3要點，不要爆量、減少人員耗損、資源的彈性調控。首先，醫療體系並不會只處理疫情，仍有許多其他重症患者需處理，若國內新冠肺炎個案數穩定，就可運作過來，因此避免社區傳播的目的就是避免爆量。

醫護人員和一般人不一樣，需要長期培養，若因疫情無法上班，臨時遞補相當不易。石崇良舉例，以白牌車司機、北部婦女來看，先前最擔心的是不知情的情況下造成院內感染，因此醫院的超前佈署會著重在動線及人員的管制，例如急診室關閉側門、負壓隔壁病房的醫護人員分組上班，工作一段時間後返家自主健康管理14天等。

資源的調控方面，石崇良表示，國內目前有1100個負壓隔離病房，截至今早空床數為379。若疫情升溫，甚至出現社區傳播，病人的收治就得分流，輕症者送往小醫院隔離、重症者則留在醫學中心，讓有能力的醫院集中火力照顧重症病人。

石崇良表示，新冠肺炎疫情在亞洲強國日、韓不斷延燒，台灣也需做出最壞的打算。醫事司下周將邀集專家學者召開會議，依據先前SARS的經驗、現有的3大策略擬訂指引，提供醫院參考。具體指引內容預計下周出爐。

(中時 )