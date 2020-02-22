多家媒體報導稱，俄國衛生部門指新冠肺炎是人工合成的病毒。中國大陸駐俄使館在官網闢謠，指俄國原句是「蝙蝠冠狀病毒與未知來源的冠狀病毒的重組病毒」，並向俄權威專家求證，指「重組」是可用於描述許多病毒的自然重組，強調新冠病毒是由於病毒自然進化過程中的自然重組而產生的，與人類活動無關。

近日多家媒體報導，俄國衛生部門官網公告「武漢肺炎病毒是重組的病毒，非天然形成」，並以此論斷新冠病毒為人工合成病毒。

大陸駐俄使館21日在官網發出闢謠澄清，表示根據 2 月3 日發布的《俄羅斯聯邦衛生部新型冠狀病毒（2019-nCoV ）感染預防、診斷和治療臨時指南》，相關俄文內容的準確譯法應為 「普遍懷疑新型冠狀病毒是蝙蝠冠狀病毒與未知來源的冠狀病毒的重組病毒，其遺傳序列與SARS 冠狀病毒的遺傳序列至少有70％ 相似。新型冠狀病毒感染的發病機制尚未得到充分研究，目前尚缺乏關於該病毒免疫力持續時間和強度的數據。」

陸駐俄使館經向俄權威專家求證，指出 「重組」是通過破壞和結合核酸分子來交換遺傳物質，從而產生新基因組合的過程，是複製和轉錄等基本自然過程之一，可用於描述許多病毒的自然重組，如：B肝病毒、虹膜病毒等。RNA 的天然重組是冠狀病毒自然進化的一個要素。

陸駐俄使館引述專家說法指出，「冠狀病毒2019-nCoV 被認為是蝙蝠冠狀病毒和未知來源的冠狀病毒的重組病毒」的說法，表示該新病毒正是由於病毒自然進化過程中的自然重組而產生的，與人類活動無關。

使館指「俄羅斯認定新冠肺炎病毒係人工合成病毒」的說法是謠言。希望廣大網友不信謠、不傳謠，早日戰勝疫情。

(旺報 )