受到陸客銳減與大陸新冠肺炎疫情延燒的雙重衝擊，高雄知名、老字號江浙菜餐廳祥鈺樓，生意慘淡，決定營業到2月底起休館。

祥鈺樓老闆朱金鴻表示，近來餐廳取消訂桌的絡繹不絕，業績大幅衰退，只好先行休館，且20多名員工則依法予以資遣，至於何時才能復業，他則表示，一切看未來市場景氣狀況而定。

近來受到大陸自由行旅客和陸客團銳減影響，加上新冠肺炎疫情衝擊，許多飯店和餐廳的生意一落千丈，飯店和餐飲業進入嚴酷的寒冬階段。

其中有大型宴會廳取消100場次的訂桌，且不少飯店的訂房普遍衰退到3、4成，甚至只剩1、2成左右，包括漢來大飯店被迫關掉10個樓層，且漢王洲際飯店也關掉120間套房，以節省能源和開銷。

在高雄以江浙菜和蘇式月餅聞名的祥鈺樓餐廳，近來伴隨陸客不來和大陸疫情延燒影響，生意嚴重萎縮。朱金鴻表示，最近有許多社團和企業單位擔心群聚感染，紛紛取消訂桌，取消的桌數難以估計，使得業績大幅衰退，在生意清淡下，才被迫將於2月底結束營業，至於員工將先行資遣。

祥鈺樓曾於3年前因大環境不佳停業過，原本80多歲的朱老闆想到美國兒子家養老，享受天倫之樂，但因多位老員工的要求，又回到高雄重操舊業。

(工商 )