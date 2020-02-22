「2020萬眾騎BIKE」吸引眾多騎友。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中樂成宮、南屯萬和宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮等6大宮廟，22日舉行「2020萬眾騎BIKE」一日單車遊玩之旅，早上7時鳴笛出發，由「媽祖前導車」帶領騎友向前，途經六大宮廟時不僅有豐富的美食補給，還推出小遊戲增添樂趣。

運動局指出，「2020萬眾騎BIKE」今年特推出「宮廟好有趣」系列活動。萬和宮「萬人尋你」讓騎友們進入宮廟，尋找戴著萬和宮董事長蕭清杰面具的分身合影打卡；樂成宮推出大大的Q版媽祖心願牆，讓騎友們許下新年願望與目標；朝聖宮千里眼及順風耳以大型神尊裝亮相，讓騎友與左右護法合影打卡。

運動局長李昱叡說，六間宮廟還準備在地小吃，讓騎友補充能量；騎乘過程中若有體力不支情況，也提供定點接駁車，可接駁至宮廟稍作休息後繼續挑戰；如遇到腳踏車有狀況，各宮準備的簡易維修器具外，更與知名腳踏車品牌捷安特合作，讓騎友能到鄰近的維修站解決問題。

運動局強調，這次完騎獎牌以「手錶」形式呈現，只要騎友集滿4個宮的祈福章，回到終點站豐原鎮清宮就可以兌換完騎獎牌，在活動尾聲也有豐富摸彩獎品，多元活動就是希望藉此讓大家走出戶外、踏進廟宇，了解媽祖文化及各宮廟的特色。

(中時 )