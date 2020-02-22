駝背老婦鑰匙掉警耐心陪同助尋回。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名駝背且行動不便的84歲廖姓老婦，22日上午徬徨失措佇足在車水馬龍的龍南路上，來往的車輛從老婦身旁呼嘯而過，狀況險象環生，路過的巡警發現趕緊上前協助，一問之下才知道原來是老婦的鑰匙掉了，所幸員警積極熱心地協助，30分鐘後總算尋回老婦遺失的鑰匙。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，家住龍岡地區的廖姓老婦人，平日與兒子同住，因為家人外出工作，覺得肚餓難耐，所以獨自徒步出門覓食，沒想到不慎遺失住家鑰匙，心急如焚的四處找尋，卻失神地忘了自己站立在車來車往的路中，狀況著實危險。

所幸路過的巡警鄭人豪及陳仕杰發現，了解狀況後，立即陪著老婦人沿著途徑之處耐心的尋找，果然皇天不負苦心人，30分鐘後總算在路旁的水溝蓋上順利尋回老婦的鑰匙，老婦見狀總算放下心中大石，如釋重負地展開笑顏。

員警見老婦行動不便，且因尋找鑰匙四處行走，體力些許透支，原想駕車護送老婦返家，沒想到老婦卻無法清楚表達自己住處。

員警研判老婦行動不便，應該不會離家太遠，於是將老婦照片上傳社區通訊群組，讓大家協助指認。所幸中正里曾淑梅里長一眼就認出老婦，除提供員警老婦住處地址外，也立即協助通知老婦家人，老婦兒子接到通知也放下手邊工作趕回家，並向警方表示，幸好此次得到警方協助，母親才能平安返家，對於警方及里長的熱心協助感謝不已。

(中時 )