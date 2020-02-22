受到新冠肺炎疫情影響，兩岸大學皆延後開學，大陸大學也多以遠距教學作為因應措施，一名在陸台生說，下個月即將開始遠距授課，老師們為適應線上教學，最近開始練習如何在鏡頭前講話，甚至還要網紅一樣，還要學習適應打燈，人人都變成直播主，成為有趣的另類教學現象。

畢業於師大附中的蕭同學，現在就讀北京電影學院文學系劇作組。她表示，受疫情影響，大陸大學全面延後開學，以北京電影學院來說，校方目前沒有公告明確的開學時間，只說延期開學，不過中央戲劇學院目前選在5月1日開學，推估陸校可能都在5到6月這一段時間陸續開學。

蕭姓台生提到，為了讓學生課業進度不受影響，北京電影學院將於3月8日展開遠距教學，學校要求校內同學下載一個視頻軟體，老師也將透過這個網路平台，為同學上課、出作業。

蕭姓台生也說，課程雖然還沒開始，老師已表明會多出一些功課，提供對應課程的書單、影片單，也會要求撰寫課後報告與筆記，以利同學自主學習，並依照不同學生的表現來評分。

蕭姓台生並指出，其實對老師來說，習慣的視課堂的面對面教學，因此突然得適應網路授課，無非也是一項挑戰，不只北京電影學院，最近在新聞上也看到許多大陸教授開始摸索線上教學，學習適應網紅上鏡頭的打燈方式，以及面對鏡頭說話等，彷彿是化身直播主，「多少有點手忙腳亂」。

(旺報 )