民視八點檔《多情城市》20日晚間的劇情吸睛，平均收視5.21、最高收視6.34，當晚收看人次超過198萬，刷新全國收視冠軍紀錄。幕前幕後團隊21日開心慶功，劇組特地把整台爆米花機搬進慶功宴現場，象徵劇情爆點不斷，收視也「爆爆」高升。飾演夫妻的黃文星跟蘇晏霈在慶功現場互餵爆米花，一掃近期劇中的陰霾，侯怡君則放閃說：「拍戲不是最累的，回家幫另一半按摩才是辛苦。」

侯怡君。

《多情城市》收視創新高，演員群翁家明、侯怡君、霍正奇、王中皇、蔡阿炮、廖苡喬、德馨、兵家綺、陳熙鋒、傅子純、蘇晏霈、黃文星、王凱、許仁杰、何蓓蓓、紅毛、馬俊麟、瑭霏等人更利用拍戲空檔出席慶功現場，民視董事長王明玉感謝團隊努力，總經理廖季方則肯定幕前幕後同仁的付出。

幕前幕後團隊慶功。

從第一代奮鬥到現在的侯怡君，笑說要感謝編劇讓她的4個小孩不斷闖禍，才能讓劇情堆疊到最高點，「但拍這部戲最辛苦就是每天收工後都幫製作人蕭大陸（男友）拍背」，放閃的話一說完，引起尖叫聲連連，她還被要求現場示範，侯怡君笑回：「就是到醫院看人家幫老人拍痰那樣啦」。

劇中飾演邱醫師的翁家明，表示大家都關心新冠肺炎，笑回「民視觀眾有邱醫師，讓邱醫師來保護大家的健康」，妙語如珠讓現場歡聲雷動。蘇晏霈謝謝公司給機會、讓她演出雙胞胎的高難度大挑戰，喜歡吃爆米花的她，更在現場加料放鹽巴，預告「因為我們的劇情接下來越來越『重鹹』」。

(中時 )