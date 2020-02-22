由蕭煌奇和Lulu聯手擔綱店長和店花打造全新型態音樂夜店節目《上奅台灣歌》即將在華視和公視台語台同步在周日晚間九點播出，氣氛復古又時尚，更邀來專業的台中教育大學台灣文學系教授何信翰老師擔任夜店台語顧問。上門應徵的駐唱歌手康康、荒山亮、黃昺翔在上奅夜店帶來轟動舞林的表演，碰巧昨(21)日是聯合國倡議的「世界母語日」，向全球宣導保護母語的重要性，透過台語綜藝節目促進母語傳播，讓更多人認識台灣文化。

黃昺翔為節目獨家獻上改編自韓國天團防彈少年團的名曲Fire的自創曲「茼蒿」，他表示其實台灣話和韓國語的發音有點相似，而做這首歌的靈感來自於過年回家鄉吃團圓火鍋時，把家裡準備年夜飯的熱鬧日常和家人在廚房的喧鬧情景製作成歌，歌詞其中一段「拉拉拉」黃昺翔用「攪」來詮釋，而不是一般直覺反應的「喇」，令康康佩服太有智慧。

黃昺翔專輯《你在幹嘛》作詞作曲混音後製全都自己一手包辦，讓主持人蕭煌奇忍不住吐槽：「你做了最省錢的專輯，別人都賺不到你的錢!」荒山亮期許黃昺翔能多創作這類擁有獨特趣味的歌曲，而擔任過金曲獎評審的荒山亮自2015年開創「台語新浪潮活動」，鼓勵有創意靈感的年輕朋友來寫台語歌。

(中時 )