印地安人頭號猛將林鐸(Francisco Lindor)雖然將愛克里夫蘭這座城市掛在嘴邊，不過這並不代表他放棄爭取更高薪。林鐸是美聯最佳游擊手之一，他的身價也逐年上漲，對於小市場操作的印地安人隊來說，無法負擔林鐸的年薪，林鐸也直言，「不可能打折！」

林鐸的合約將在2021年球季結束後到期，前年獲得仲裁資格後，年薪從62萬美元飆漲到1085萬美元，今年薪資只會更高，因此林鐸可能被交易的傳聞，從去年球季結束後到現在未曾中斷，不過顯然印隊沒有足夠的資金滿足林鐸的要求。

林鐸強調自己想留在印地安人、留在克里夫蘭，不過錢也是相當重要的，「有人提出要給點折扣，我會立刻說，『如果你來自克里夫蘭，他們給你一個在市區的工作，你會因為在克里夫蘭所以少拿點錢嗎？不，不可能。』」林鐸明確表明談續約時薪資不願意再下降。

儘管印隊想留住這名連4年入選明星賽的選手，不過棒球經濟的現實面讓他們難以達成，林鐸被視為可能收到棒壇最大合約之一的球星，美媒預測他下一紙合約會以馬恰多(Manny Machado)10年3億美元為基準。

印地安人總裁安東耐提(Chris Antonetti)也坦言與林鐸簽約是一個大挑戰，「我們很難給林鐸正確身價，又同時為他將整隊打造成冠軍隊伍。」

(中時 )