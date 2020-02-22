大陸地方債發行正在提速。資料顯示，今年以來大陸地方債發行規模已近人民幣（下同）9千億元。

新浪財經22日報導，中國財政預算績效專委會副主任委員張依群表示，2020年1月份已經完成部分地方債（主要是用於基礎建設項目的專項債）發行，3月份或迎來一波發行高峰，預計全年發行高峰將在上半年，2020年地方債發行規模可能在3兆元上下。

華爾街日報報導指出，中國新年伊始加快發行地方債以及專項債，旨在透過加大基礎建投設資來對沖年初突然爆發的新冠肺炎疫情對經濟的打擊，此前中美貿易戰已對中國造成較大經濟影響。

中國財政部21日公布，1月份大陸發行地方政府債券7,850.64億元，其中發行專項債券7,148.21億元，上述發行額較2019年同期雙雙大幅增長。2019年1月份，大陸發行地方政府債券4,180億元，其中，發行專項債券1,545億元。

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