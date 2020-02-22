武漢包機遲遲卡關，讓前總統馬英九好生擔心，認為基於人道立場，雙方都應該各退一步！對此，綠媒老董一聽怒了，狂吐槽馬英九此舉是在刷存在感嗎？「干他什麼事呀」！

鑽石公主號包機已抵台，滯留武漢的二次包機仍卡關。馬英九在臉書貼文批評，政府提出「弱勢優先、檢疫優先、量力而為」的原則並非不合理，呼籲雙方不妨各退一步，讓我方的華航及大陸的東航，都可擔任包機任務，大陸也該同意我方衛生單位派出醫護人員同行，使包機的醫療與檢疫更完善。

對此，吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上表示，馬英九關心是在刷存在感嗎？此時，主持人劉寶傑緩頰，因為人道啊！吳子嘉馬上吐槽，「干他什麼事呀」！當初馬習會時，馬有通知民進黨政府一下嗎？沒有啊！現在民進黨、海基和海協跟大陸的溝通，會跟馬報告嗎，也不會啊！而且現在包機，台灣已經放棄華航包機，馬英九情報根本完全錯誤。

吳子嘉更表示，目前我們處理態度很清楚，就是放棄華航，接受東航。現在關鍵是對方拒絕台灣派檢疫人員過去，這些都是表面上的問題。馬英九當過總統，有跟對岸打過交道，打交道分兩層次，一是新聞面的消息，另一個就是檯面下的溝通。檯面下的溝通馬英九會不知道嗎？知道還故意寫臉書，馬此舉就不是在刷存在感嗎！馬英九應當知道兩岸無小事，會談皆是大事。現在的問題就是檢疫人員如何過去，很多技術問題都還有待兩岸克服。

(中時電子報)