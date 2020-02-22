張姓男子自稱是天道盟太陽會成員，去年6月間稱自黃姓男子取得2萬元債權，向廖姓男子討債，要求至少再付2萬元，不然就要叫兄弟來，廖當場向黃男求證，發現並無此事不願拿錢出來。張男6月11日凌晨將保特瓶內裝滿穢物，朝廖男住家門口潑灑，士林地檢署偵結依恐嚇罪提起公訴。

去年6月5日晚間，張打電話約廖男出面處理債務，並稱已從黃男手上取得債權，如果不再拿2萬元出來，就會請「太陽會公司」處理。廖立刻打電話給黃男詢問，黃說並無此事。

之後，張男又打電話恐嚇廖「只要拿錢出來好好處理，如果沒有打算用錢處理，公司會叫其他人來收，就不是這麼好講話了，如果不還錢，錢可以不要，但會找人來家裡找麻煩」、「不要搞到叫兄弟來」。

張數日後將保特瓶內裝滿穢物，到廖位在北投區自強街住處樓下，將保特瓶內穢物潑灑在門口、鞋櫃等處，導致廖男心生畏懼。檢察官傳喚黃男作證，他聲稱張已經還清借款，他並未將債權出售給張，因而認定張男意圖為自己不法之所有，涉犯恐嚇罪，依法提起公訴。

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(中時 )