華航包機昨日晚間順利從日本載回滯留在郵輪鑽石公主號上的19名台灣旅客，交通部長林佳龍今(22)日表示，未來一樣會秉持這樣的SOP流程，期待能將滯留武漢的台灣同胞，健康平安接回國門。

林佳龍今日於臉書發文表示，從日本撤僑返國的19位鑽石公主號國人，終於平安返抵國門，對交通部每一個負責的同仁來說，真的非常欣慰。他說，任務能順利圓滿，要感謝所有付出心力的第一線同仁，並深深致上最大的感謝與感佩。

林佳龍指出，為了這次撤僑任務，交通部以防疫優先，協調台飛提供場地、桃機做場地佈置，飛機落地不進航廈，直接進入維修機棚辦理消毒、檢疫、入關、後送，在在配合防疫指揮中心的標準，「為防疫做最嚴謹的把關」。

林佳龍表示，由於是我國華航執行任務，從防護物資的運用到6位華航機組員的執勤過程，完全是防疫最高規格的方式完成。昨天下午1點多撤僑包機從桃園機場起飛前往東京羽田機場，19位國人在嚴格的檢疫作業後，於晚間9點多落地。

林佳龍也衷心呼籲，未來一樣會秉持這樣的SOP流程，期待能將滯留武漢的台灣同胞，健康平安接回國門。

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(中時電子報)