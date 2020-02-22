國標女王劉真日前開刀過程中心臟驟停，正以葉克膜搶救中，傳聞辛龍與劉真母親最近都在醫院照顧，而和劉真是20年閨密的楊麗菁今(22日)坦言心急想去探病，衣服都換好了，但出門前想到劉真愛美，或許不想讓人看到現在病榻上模樣，便打消念頭，如今能做的只有全力替劉真和她的家人禱告。

楊麗菁和劉真相識20年，過年前楊麗菁還曾發文和劉真一起逛花市，沒料到相隔不到一月竟出現病危噩耗，楊麗菁當時聽聞此事震驚又心疼，不捨寫下：「善良的小真一定要加油，祈求你健康起來！我們說好的要一起慶祝認識20年！加油！我們幫你一起集氣！」

據《ETtoday新聞雲》報導，楊麗菁近日表示暫時不打算探望劉真，她數度有前往醫院的想法，然不希望打擾劉真家人被批炒新聞便作罷，也體貼認為劉真或許不想讓人看到現在的模樣，楊麗菁有傳訊關心辛龍，但沒獲回應，現在就是耐心等待好消息，若家屬願意，楊麗菁才會去探病。

而楊麗菁過去曾和劉真上節目，透露兩人因男性友人牽線才認識，有次劉真接到楊麗菁電話，經提醒才知道兩人的共同男性友人心懷不軌有騙財嫌疑，楊麗菁擔心劉真被騙，雙方也因此拉近距離，最後變成了好友。

(中時電子報)