蝙蝠諧音似「福」，常被視為吉祥象徵，因都在夜晚出現，給人有神祕的距離感。林務局新竹林區管理處為讓民眾認識蝙蝠，3月14日在觀霧國家森林遊樂區舉辦「有蝠就有福」主題活動，讓大家了解蝙蝠多元面貌、生活環境及生存危機。
新竹林管處指出，這場「有蝠就有福」主題活動，邀請特有生物研究保育中心長期研究蝙蝠的鄭錫奇老師，介紹蝙蝠的特性、生活環境、族群棲地面臨的危機，讓參加的民眾對蝙蝠有基本的認識。
同時，會深入講解專家研究與調查蝙蝠的方式，及可透過哪些方式來保護蝙蝠，並搭配戶外觀察蝙蝠巢箱，探究這種晝伏夜出的生物有什麼神秘之處。
這項活動是觀霧國家森林遊樂區舉辦「我是公民科學家」系列的第7場活動，採線上報名，免收報名費，名額有限，有興趣參加民眾可參考活動報名網址（https：／／www.surveycake.com／s／nqWna），或電洽觀霧國家森林遊樂區037272917或0963285024 圈谷古小姐諮詢。
(中時 )
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