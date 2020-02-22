(15:11更新)王柏融自從在隊內熱身賽開轟後，對外熱身賽卻一直沒有安打開張，22日火腿隊與巨人隊進行官辦熱身賽，王柏融與陽岱鋼都在先發名單內，王柏融終於止住14支0的低潮，敲出春訓對外賽首安，且連2打席都敲二壘打；陽岱鋼則5打數都沒有貢獻，巨人以6比2戰勝火腿，拿下官辦熱身賽首勝。

今日起日職開始官辦熱身賽賽事，火腿派出要投開幕戰的有原航平先發，巨人則由田口麗斗掛帥。3局上半吉川尚輝敲安攻下巨人首分，接著陽岱鋼在二、三壘有人時上場，結果擊出本壘後飛球，可惜沒有把握建功機會，下一棒洋將莫塔（ISRAEL MOTA）則敲適時安打，巨人取得2分領先。

5局上半陽岱鋼的一壘競爭者中島宏之敲出陽春炮，下半局王柏融面對巨人育成投手與那原大剛，一顆偏高的變速球敲出中外野方向二壘打，由擔任中外野手的陽岱鋼撿起球回傳，並在下一棒宇佐見真吾敲安後跑回火腿首分，王柏融在對外熱身賽首安就是二壘打，終於結束包含今日首打席遭到三振在內，14支0的低潮，5局結束巨人以3比1領先。

陽岱鋼在7局又有一次賺打點機會，2人出局二、三壘有人時，面對火腿投手堀瑞輝纏鬥6球後可惜遭到三振出局，目前4打數無安打，僅靠對手失誤上壘。

7局下半王柏融再有貢獻，一壘有人、2好球情況下，面對高木京介的直球，再度擊向深遠的全壘打牆前，幫助火腿隊再添1分。王柏融上壘後隨即退場休息，由郡拓也代跑。此戰王柏融3支2，且兩支安打都是二壘打。

8局上半巨人攻下大局，莫塔、湯浅大先後敲出全壘打，將比分拉開至6比2領先。陽岱鋼9局有最後一次打擊機會，不過第一球就出棒擊出滾地球出局，此戰5支0。5打席分別為游擊滾地球、本壘後飛球、對手失誤上壘、三振、滾地球。

火腿全隊僅從巨人手中敲出6支安打，王柏融就包辦2支，最後由巨人隊以6比2帶走官辦熱身賽首戰勝利。

(中時 )