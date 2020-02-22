泰國年度狗血神劇《吹落的樹葉》由台粉耳熟能響的《初戀那小事》女主角平采娜（Baifern）與泰國人氣男星「梨渦男神」普提查克瑟辛（PUSH）主演，劇情毀三觀程度，讓人拍案叫絕。

劇情描述主角Nira 從小遭受到父親家暴，因自己懷抱少女心，性取向問題不獲家人認可，僅能從自己的姑丈得到溫暖，在如此不堪下，母親帶她去變性，卻意外喪生，她變性後搖身一變成為名模帶著仇恨向家暴爸復仇，除亂倫挑逗爸爸愛上自己外，更對姑父一往情深，吻戲、床戲樣樣來，普提查克瑟辛飾演的姑父甚至為了Nira與元配離婚，直說：「遇到Nira後我才知道什麼叫做『愛』。」腦洞大開的劇情，讓該劇從泰國紅到海外，攻佔微博熱搜。

平采娜（右）在《吹落的樹葉》與普提查克瑟辛偶遇。

劇中普提查克瑟辛撩妹金句引發網友熱議，一場兩人在唱片行偶遇，男方對平采娜說：「我送你唱片，你聽歌的時候就會想起我；你請我喝咖啡，我以後喝咖啡的時候就會想起你，而我每天都會喝咖啡。」後又對女方說：「我知道我們相遇不長，我從來沒這麼輕浮過。」於是壁咚狂吻。

但平采娜也不甘示弱，在走秀中霸氣全開，親手送上親吻玫瑰給普提查克瑟辛，而男方也現場回吻，當場把男方的老婆也就是平采娜的姑姑給氣得半死，網友直呼：「這是宣戰吧！」、「推哥（PUSH）吻戲太撩人」，成為該劇經典場面之一。

普提查克瑟辛被粉絲誤認為大陸男星王一博 。

有趣的是，日前平采娜出席活動被粉絲熱情包圍，親切邀大家拍照，還讓粉絲往自己身上貼貼紙，親民作風引網友熱議，而普提查克瑟辛則在一場活動中被粉絲誤認為是大陸男星王一博，粉絲當下尖叫爭先恐後想要與他拍照，該話題甚至上了微博熱搜，讓他笑稱自己不是王一博，但知道他演出的戲劇《陳情令》在泰國很紅，希望有機會能遇見他。《吹落的樹葉》在WeTV播出。

泰國女星平采娜在《吹落的樹葉》亂倫挑逗自己的爸爸。

(中時 )