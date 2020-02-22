騎自行車的張男跌落尖石鄉二號橫橋下，傷重重彈不得。（警方提供／羅浚濱新竹傳真）

跌落橋下的張男，被警消共同從河床抬出送醫。（警方提供／羅浚濱新竹傳真）

桃園市張姓民眾20日騎自由車自我訓練，從尖石鄉宇老返程時，誤騎入吹上部落便道，當 晚9時許在竹61線道路約1.5K處因閃避車車輛，操控不慎摔落約20公尺深的橋墩河床下，自由車連同手機掛樹上，張男傷重無法動彈，獨自1人在冰凍的河床上度過一晚。

21日下午1時許，懸掛在坡崁樹上的自由車，被風吹掉落在張男身旁，讓張男得以靠手臂取得手機向母親求救，張男因路況不熟，將事故地點誤以為是青蛙石，張母在附近遍尋不著，緊急撥電話向梅花派出所求助。

梅花所所長陳慧璿與警員陳基甸趕往報案現地，安慰張母外，張男陳述事故地點前有一座教會，他就躺在附近一座橋下。

警員陳基甸是在地泰雅原民，研判張驅車前往搜尋，果然發現奄奄一息的張男，通知尖石消防分隊緊送竹榮醫院，傷者傷勢穩定，張母頻頻向現場警消人員道謝，。

橫山分局呼籲駕駛慢車的民眾，車身照明及反光設備要齊全，要注意車前狀況，才能快樂出門，平平安安返家。

(中時 )