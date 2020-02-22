2月中旬，中國大陸各地開始迎來復工潮，但受肺炎疫情影響，蘋果iPhone在大陸最大的代工企業富士康正面臨招工難的困境。為力拚儘快復工復產，繼河南鄭州廠之後，富士康另一重要生產基地深圳廠亦升級員工返工的激勵政策，且金額更高，新員工入職獎金最高可達人民幣（下同）7,110元（約台幣30700元）。

騰訊財經22日報導，先前富士康鄭州廠區將員工入職獎勵從3千元標準提至5,250元，深圳最新的標準直接加到了最高7,110元。富士康內部人士透露，若順利入職，深圳富士康新員工在3月份可以拿到近9千元的工資。

另據時代財經獲得的富士康iDPBG數位產品事業群一封內部郵件顯示，在3月31日前入職該部門的任何員工，目前可獲得6,750元入職激勵獎金，且首次入職的新員工額外增加360元。這意謂著，新員工將會獲得總計7,110元的入職獎金。富士康數位產品事業群（iDPBG）主力產品就是代工生產蘋果iPhone手機。

該郵件顯示，富士康以內部推薦、離職返聘、普工報名3個管道招募員工，且均有大幅獎勵。若是員工內部推薦，則推薦人可獲得3,600元獎勵，獎金分3個月發放；另外，被推薦員工、離職返聘和新員工的獎金則分入職滿60天和滿90天逐批發放。

(工商 )