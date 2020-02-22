由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演，劇情集結魔幻穿越、懸疑推理、浪漫愛情的偶像劇《想見你》上週日（16日）晚上在中視播出精彩大結局，在25-39歲的女性收視高達4.65，創該劇播出以來新高，全時段收視更是稱霸近期戲劇。忠實粉絲更不捨敲碗狂喊：「《想見你》不能完結！沒有《想見你》怎麼辦？」電視台為了廣大《想見你》粉絲，將於3月1日起，每週六日晚間10點於中天娛樂台39頻道再次播出。

被譽為「台劇之光」的《想見你》刷新多項紀錄，上週日大結局播出之際，關鍵字「想見你大結局」不僅登上當日台灣Google搜尋排行第二名，在大陸豆瓣網也登上熱播電視劇第一名、評分達9.2（滿分10分），完勝同一時間完結的話題韓劇《愛的迫降》，觀賞《想見你》儼然成了全民抗疫中的小確幸。

柯佳嬿和許光漢在劇中的愛情相當浪漫。（圖／中天娛樂台提供）

比較近期兩齣熱門戲劇《想見你》和《愛的迫降》發現，令全天下女人心傾倒的兩位男主角，劇中的角色設定基本配備就是超高顏質與魔幻身高，還必須擁有超脫的氣質與才華，男主角許光漢和玄彬在劇中皆有在陽光下彈琴的唯美畫面，俊俏臉蛋加上優美旋律，浪漫氛圍令所有劇迷招架不住，而許光漢坐在鋼琴前思念黃雨萱的橋段更是牽動多少女人心。

而如果說一年中最不容錯過的節日，非另一半的生日莫屬，玄彬給了女主角生日大驚喜，《想見你》中李子維為黃雨萱浪漫慶生至少七次，懂浪漫又會製造驚喜的男主角怎麼會有人不愛呢？除了浪漫情節，「虐心」到令粉絲觀眾哭的一把鼻涕一把眼淚的劇情更是不可缺少，玄彬為女主角擋子彈，許光漢因在《想見你》中多次發生意外甚至被劇迷稱為「領便當男神」！男主角們「不惜生命」的深情付出，也讓觀眾值得再次觀賞《想見你》回味。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)