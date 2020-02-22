原172公分乾坤筆，廟方改製成一尺二寸七的木質筆，福德宮南土地公頭牙時，將提供兩組給有緣人擲筊論勝負，另外30組信眾也能自由擲筊迎回安奉。（吳敏菁攝）

原172公分乾坤筆，廟方改製成一尺二寸七的木質筆。（吳敏菁攝）

一筆安天下！曾獲金氏世界紀錄的鹿港護安宮世紀龍燈，其開光點睛的點燈筆，在吳府王爺降旨後，重現江湖，原172公分乾坤筆，廟方改製成一尺二寸七的木質筆，贈送給熱心公益認捐賜財元寶車的18位廠商之外，福德宮南土地公頭牙時，將提供兩組給有緣人擲筊論勝負，另外30組信眾也能自由擲筊迎回安奉。

護安宮點燈乾坤筆有段傳奇，副主委卓東賜表示，2004鎮公所舉辦中秋火龍季祈福民俗活動時，有重頭戲就是世紀龍燈金氏紀錄認證大典，由二林監獄製作的龍燈，長384.3米，一舉打破金氏世界紀錄，當年元宵節時，邀請當時總統陳水扁開光點睛，點燈筆也就成為鎮殿之寶，懸掛在廟堂。

常務委員粘勝傑指出，數十年來，廟方每年元宵節都會舉辦南方土地公賜財遶境祈安活動，在兩廟一體之下，這隻乾坤筆濃縮製作成一尺二寸七的木質筆，一筆安天下，傳遞給更多人，企盼筆見乾坤點石成金賺大錢保安康。

(中時 )