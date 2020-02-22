星星王子發文。（圖／翻攝自星星王子臉書）

「國標女王」劉真因心臟疾病住院，已用葉克膜搶救多日，最近有媒體人討論葉克膜裝太久是否可能會遭遇截肢，並以星星王子為例。對此，星星王子今(22日)澄清是引用錯誤，「我之所以會被截肢，是因為『腔室症候群』，而不是因為裝了葉克膜」。

星星王子今發文說，和辛龍是過去一同初出茅廬的戰友，多年前兩人常在演唱會上合作，他是主持人，辛龍是表演的歌手之一，最近聽到劉真甦醒消息，星星王子為他們感到開心，但也因此事件，自己又被錯誤點名。

星星王子說，最近有記者指出葉克膜裝太久可能會四肢發黑，或可能截肢，星星王子否認自己截肢是因為裝葉克膜時間過長，而是「腔室症候群」，他當時也不是因心肌炎或心肌梗塞住院，而是嗜鉻細胞瘤引發的相關症候群。

澄清自己的例子與最近被提及的說法有很大出入後，星星王子不忘替劉真祈福，「期望她身體復原，一切平安」，網友也說：「希望劉真老師快點恢復健康」、「今年真的是多災多難。祈福大家都能平安」、「王子當時也是好驚險喔！好在一切都過來了」、「謝謝老師的說明」。

(中時電子報)