市長林智堅日前率領市府團隊，與新竹市五大醫院成立「防疫作戰聯盟」，衛生局與新竹國泰醫院、新竹馬偕醫院及台大新竹分院啟動通訊診療服務，透過視訊功能協助1名居家檢疫民眾診治輕微摔傷，及時解決居家隔離患者的醫療需求問題。

林智堅表示，因應新冠肺炎疫情發展，居家檢疫與隔離民眾如有非發燒與呼吸道症狀的就醫需求，責成衛生局邀請台大新竹分院等3家醫院加入通訊診療指定醫院，其中新竹國泰醫院為通訊診療責任醫院，必要時再由國泰醫院分流轉介至台大新竹分院或新竹馬偕醫院。

這名居家檢疫民眾輕微摔傷通報該局，經評估傷勢無立即危險，聯繫國泰醫院啟動通訊診療服務，借由手機視訊功能與醫師對話了解傷勢，並全程錄音錄影保障醫病關係，再由家屬帶健保卡至醫院過卡領藥，過程順暢也及時解決居家隔離患者的醫療需求。

衛生局表示，居家檢疫與居家隔離民眾，若出現發燒、呼吸道症狀及其他身體不適時，可撥打5355130專線，將由專人安排派車至指定醫院就診，或由衛生局協助轉介至通訊診療團隊，由醫院進行電話視訊診療並製作病歷，如需開藥再由家屬或代理人取藥，以快速完整的流程保障隔離者的健康。

(中時 )