「搖滾馬鈴薯」推出馬鈴薯隨你挖活動，許多民眾攜家帶眷湧入薯田卡位。（王文吉攝）

潭子區農會總幹事林淑茵（左一）、台中市議員蕭隆澤（右二）、徐渲灃（左二）、東寶里長林銘泉也下田挖馬鈴薯。（王文吉攝）

台中市農業局長蔡精強推薦潭子馬鈴薯口感綿密細緻。（王文吉攝）

民眾攜家帶眷湧入薯田，埋頭挖馬鈴薯。（王文吉攝）

小朋友第一次挖馬鈴薯，收穫不多，但玩得很開心。（王文吉攝）

許多家長、小朋友口罩不離身，馬鈴薯挖到滿滿一袋，玩得很開心。（王文吉攝）

，阿公、阿嬤徒手左右開弓，土堆撥開冒出一顆顆馬鈴薯。（王文吉攝）

潭子區農會總幹事林淑茵。（王文吉攝）

馬鈴薯田隨你挖，700組人馬橫掃2萬斤。（王文吉攝）

台中市潭子區種植250公頃馬鈴薯，年產量排名全台第五，潭子區農會22日開放東寶倉庫旁薯田讓親子體驗採收樂趣，共計吸引700組報名。許多人攜家帶眷當幫手，15梯次陸續湧入3千多人瘋狂挖薯，5分地薯田寸草不留，如蝗蟲過境般，掃光2萬多台斤，人人滿載而歸。

潭子區農會22日舉辦「搖滾馬鈴薯」產業文化推廣活動，推出音樂會、農特產品市集、馬鈴薯採收體驗、免費手作味增、氣球DIY等。台中市農業局長蔡精強、潭子區長林國聲、市議員蕭隆澤、周永鴻、徐渲灃，潭子區農會理事長李金池、總幹事林淑茵等也到場同樂。

一早風和日麗，許多民眾攜家帶眷湧入薯田卡位，不時有人手癢偷挖，頻頻被主持人制止。「3、2、1！」與會貴賓鳴槍後，所有人快手拔起綠色莖葉，隨即埋頭挖薯。小朋友用小鏟撥開土堆，冒出一顆一顆驚喜，阿公、阿嬤徒手左右開弓，限時30分鐘，人人滿載而歸。

肺炎疫情尚未降溫，住大里的游小姐跟友人帶4名子女來體驗挖馬鈴薯，全團口罩不離身。游小姐說，趁開學前帶孩子來玩，小朋友第一次挖馬鈴薯，動作較不熟練，挖不到幾顆，但玩得很開心，可惜時間有點太短，意猶未盡。

5分地薯田劃分15區開放，主辦單位不斷提醒民眾「不要越界」，經過700組人馬蹂躪，薯田滿目瘡痍，工作人員笑說「比如蝗蟲過境還誇張！」林淑茵表示，挖馬鈴薯讓親子接觸田園，酌收50元報名費，可折抵市集消費，藉此擴展馬鈴薯銷售通路，從實質層面幫助農友。

蔡精強提到，馬鈴薯原產於歐洲大陸，引進台灣後不斷改良，口感更為綿密細緻，產區主要集中在潭子、豐原、后里、神岡等地。國產馬鈴薯品質優良，國人當作蔬菜食用，屬於料理用的等級，與歐美國家當作主食不同。

(中時 )