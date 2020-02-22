對抗新冠肺炎疫情，旺旺集團全台免費贈送「水神抗菌液」，供民眾及里長領取，然而，高市議員陳致中日前誤解高市府透過民政里鄰系統發水神，「讓里鄰長疲於奔命、叫苦連天」，民進黨高市議員林智鴻22日再稱，里長為了來回載水，苦不堪言；水神公司為避免善意遭扭曲，下周一起不再提供里長取用，但協助防疫初衷不變，有需要的民眾仍可自行至各據點領取水神。

民進黨籍高市議員陳致中10日公開指控，高市府透過民政里鄰系統發放旺旺水神抗菌液給市民，讓基層里鄰長疲於奔命，對此，高市民政局鄭重澄清，這是企業自主協助防疫行為，並非只有高雄市發放，而是全台灣各縣市都有。

但同黨議員林智鴻今日仍發出新聞稿，繼續誤指「韓市府與特定廠商合作送次氯酸水」，許多里長為了平息民怨，只好整天來回載水，進而影響其他里政，還說有里長向高市民政局反應，「民政局竟切割責任，不願積極處理，讓許多里長苦不堪言」。

高市民政局再度澄清，企業願意協助防疫工作，市府都樂觀其成，旺旺集團送水神是企業自主行為，市府只是協助提供這方面的資訊，提供市民作為參考而已。

水神公司強調，民間企業資源有限，儘管全台各據點皆可領取，但發放密度仍有所限制，為了讓更多有需要的民眾能夠取得水神抗菌液，因此當初開放里長每日可自主領取50公升，載回去里辦公室供里民取用，原本是防疫非常時期的善意舉動，沒想到卻引來議員質疑，對此表示遺憾。

水神公司表示，既然議員對於里長領取水神有疑慮，經內部討論，決定取消這項作法，下周一開始，不再開放里長領取，有需要的民眾仍可至各經銷據點，每日領取1公升水神抗菌液。

消息一出，近日積極協助發送水神抗菌液給里民的屏東市平和里長伍靜華說，屏東面臨高齡化，很多年輕一輩子女外出，長輩不方便出來領，加上有些人可能不太用智慧型手機，不了解據點在哪裡，此外，有媽媽手冊的人雖可領，帶年幼的孩子出去排隊領取也有感染風險，里長熟悉里內需求，防疫期間相當樂意協助，若取消里長領取，對民眾恐怕不方便。

(中時 )