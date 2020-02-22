鑽石公主號郵輪上的台灣遊客昨天已經回到台灣，蔡英文總統今在臉書除了感謝相關人員，總統表示，保護搭機旅客、醫護人員及機組人員的安全，就是政府最高指導原則。這也說明政府堅持自己派機進行撤離的原因，因為國人的健康安全、國家防疫工作的落實，不能打折扣。

總統今在臉書指出，昨天政府已經順利派出專機，把鑽石公主號郵輪上的國人接回台灣。「歡迎你們回家」。

總統說，在這趟任務中，先遣的檢疫人員、隨機的醫護人員，旅客上機前也先進行檢疫，機上全程配戴口罩、護目鏡、防護衣。回到台灣後，飛機和行李也都做了仔細的消毒。

總統說，透過完整的防疫規畫，充分保護搭機旅客、醫護人員及機組人員的安全，就是最高指導原則。這也說明政府堅持自己派機進行撤離的原因，因為國人的健康安全、國家防疫工作的落實，不能打折扣。

總統指出，她要謝謝華航與機組人員、參與任務的醫護和檢疫人員、支援消毒的國軍弟兄姊妹，以及在第一線辛苦交涉、陪伴國人的 謝長廷代表和外交同仁。台灣能透過 ＃橫濱模式 接回人民，是因為這麼多人的勇氣、耐心和奉獻。

總統說，也要謝謝日本政府的協助。接下來在防疫及醫療工作上，台灣和日本會繼續攜手合作，一起度過挑戰。祈願日本的病患及家屬也都能平安。

總統表示，有了這次經驗，後續不管是滯留在武漢或是其他疫區的國人，我們都會堅守嚴謹的程序，盡力協商，確保國人的權益與國內的防疫都能周全。

(中時 )