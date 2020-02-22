台南市53歲姚姓男子與金姓男子相識超過30年，2人感情甚篤、親如兄弟，但姚男因金男常隨意停車，擋住43歲郭女的檳榔攤而出言勸誡，金男認為姚男「挺女人不挺兄弟」，昨日下午竟槍殺姚男和郭女，姚男頭、胸中彈，急救後宣告不治，郭女身中3槍，至今未脫離險境，金男則在行兇後逃逸。

據了解，姚男平時生活單純，與金嫌更是相識超過30年的老兄弟，而郭女曾與金嫌交往，金嫌還將女友介紹給姚男，但金嫌因案入獄後，郭女與他日漸疏遠，反跟姚男越走越近，金嫌則疑似心生不滿。

金嫌出獄後積極參與宮廟事務，常將車輛停放在郭女的檳榔攤前，郭女向姚男抱怨金嫌車輛阻擋進出，姚男因而口頭勸戒金嫌，金嫌則認為多年好友「顧女人不顧兄弟」，因而起了殺機。

昨日下午，金嫌坐車至姚男家中，朝姚男和郭女連續開搶，更槍槍瞄準要害，兇殘手法宛如行刑式槍決，姚男頭、胸中彈當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，郭女則是左肩、腹部、頭部遭射擊，現仍未脫離險境。金嫌犯案後立即逃逸，警方則全力追緝中。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)