韓國中央應急處置本部副本部長金剛立上午在記者會中表示，政府決定繼續將造成新冠肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的預警級別，維持在第二高的「警戒」級別。

韓國感染病危機警報等級分：「關心」－感染病發生及流行；「注意」－流入國內；「警戒」－流入國內的海外新型傳染病發生局限性的傳播；「嚴重」－流入國內的海外新型傳染病發生社區傳播，並擴散全國。

南韓聯合新聞通訊社報導，金剛立表示，最高級別「嚴重」是在全國範圍內出現社區傳染現象時，採取的防疫機制。

他表示，目前南韓武漢肺炎疫情集中發生在特定地區、特定團體和設施。政府將大邱和慶尚北道地區作為傳染病特殊管理地區來管理，在實際工作中採取等同於「嚴重」級別時的防疫措施。

金剛立說，繼續加強入境檢疫阻斷境外流入是一項重要工作，當前仍是對確診患者進行流行病學調查，切實實施隔離。

他表示，目前確診患者中，有1人正使用人工呼吸器，病情危重，另有8人在接受吸氧治療。吸氧治療通常用於可自主呼吸，但因肺炎等出現血氧飽和度較低症狀的患者。

截至今天上午9時，韓國武韓肺炎的確診患者累計346例，其中2人死亡。

(中央社)