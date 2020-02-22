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「一眉哥」安東尼戴維斯22日開打不到兩分鐘就傷退，幸好僅是虛驚一場，他隨即第2節重返場上，帶著右小腿瘀青傷勢，拿下28分、13籃板及7火鍋，協助湖人117比105擺脫灰熊糾纏，拿下本季第42勝(12敗)，續居西區龍頭地位。

開打不到兩分鐘，安東尼戴維斯就跟傑倫傑克生相撞，造成右小腿瘀青，只能直接進入休息室檢查，幸好他並無大礙，隨即第2節回到場上拚戰，湖人也靠詹姆斯上半場就摘17分、4助攻表現協助，打完上半場，取得60比41大幅領先。

沒想到灰熊下半場展開反撲，賈許傑克生、克拉克、葛迪傑等人幫助灰熊轉眼縮小落後差距到個位數，甚至打到末節還剩3分鐘左右，灰熊追到只差6分，幸好湖人換成詹姆斯發威，個人連進兩球，也讓湖人重新拉開，順利留住主場勝果。

除了安東尼戴維斯帶傷奮戰，詹姆斯也替湖人貢獻32分、7助攻，布雷德利14分，波普12分，庫茲馬此役手感低迷，全場投13中4、2罰中0，只拿8分，看來他假如再不振作，等到湖人簽下馬基夫莫里斯，庫茲馬上場空間將更受限。

(中時 )