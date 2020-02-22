大陸武漢新冠狀肺炎在亞洲各國開始有爆發跡象，鄰近的日本、南韓確診病例都破百、新加玻也近百，讓各國政府大傷腦筋。對此，正妹立委高嘉瑜就呼籲，疫情最嚴峻的「中國大陸(含港澳)、日本、南韓」盡量不要去。有計畫去的，她也提供退費方式。

高嘉瑜今22日在臉書PO文，提醒國人最新旅遊警示，「第三級：中國大陸(香港、澳門)！應避免至當地所有非必要旅遊」、「第二級：日本、韓國、新加坡，赴當地應採取加強防護」、「第一級：泰國，應遵守當地的一般預防措施」。

她也提供一些退費方式給民眾，目前可以依國際旅遊疫情建議等級表進行對照退費標準。第二級、第三級地區皆須扣除必要的費用，包含已代辦完成的護照、簽證費用、機票、訂房手續費等等。如果有消費爭議，建議可向品保協會申訴，申訴專線：0800-558-185。

高嘉瑜也提供「自由行退費規則」管道：

機票：若是國籍航空，依據政府宣布禁止前往或飛行，可依法退費。廉價航空則是得依照航空公司規範，各家情況不同。

飯店：需要自行與當地飯店協調。若在booking.com、Agoda等平台訂房，應依平台規定，可能可以申請退費或延期。

(中時電子報)