嘉義縣阿里山國中小及達邦國小為全台第1批實施鄒族文化實驗教育課程的學校，22日正式成立「鄒族民族實驗學校」，揭牌儀式正逢一年一度的阿里山鄉全鄉運動大會，縣長翁章梁、原住民族委員會副主委汪明輝等人皆出席，並肯定校方傳承鄒族原民文化，讓孩子認識自己的文化。
2校歷經1年籌備，108學年度首次實施鄒族文化實驗教育課程，成為全縣唯二推動原住民實驗教育的學校；達邦國小校長盧柏全表示，本校是台灣第1所原住民小學，迄今有115年歷史，由於鄒族2大社達邦、特富野都在學區內，因此校方對維護傳統文化價值，讓孩子學習鄒族先民智慧，具有歷史上的使命和地理上的優勢。
學生每周會學習11堂「全人鄒族」課程，學校規畫COU（鄒）文學、藝術樂舞、山林傳奇／鞣皮文化、焚墾生活、技藝之美及美麗的hosa（部落）等6大面向。阿里山國中小校長官志隆說，校方正錄製失傳已久的「鄒族鼻笛」純音樂專輯，期待孩子培養對己、對他人，也對整個族群「負責」的態度。
揭牌儀式在全鄉運動大會熱鬧舉行，翁章梁到場為樂野、達邦、里佳、山美、新美、茶山、來吉、十字、香林、中山10個村落的運動選手及9校師生加油鼓勵；他表示，阿里山是縣內唯一每年舉辦全鄉運動會的鄉鎮，在群山繚繞下參加運動會，心中湧起一股奇妙、崇敬的感覺，期待縣府往後可為地方做更多事。
(中時 )
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