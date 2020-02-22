嘉義縣長翁章梁（後排右二）、原住民族委員會副主委汪明輝（後排左二）等人皆出席揭牌儀式。（張毓翎攝）

阿里山鄉全鄉運動大會22日舉行，天氣十分爽朗。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（左一）到場為各選手加油鼓勵。（張毓翎攝）

阿里山國中小校長官志隆說，校方正錄製失傳已久的「鄒族鼻笛」純音樂專輯。（阿里山國中小提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣阿里山國中小及達邦國小實踐鄒族孩子在部落中學習原民文化智慧。（阿里山國中小提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣阿里山國中小及達邦國小為全台第1批實施鄒族文化實驗教育課程的學校，22日正式成立「鄒族民族實驗學校」，揭牌儀式正逢一年一度的阿里山鄉全鄉運動大會，縣長翁章梁、原住民族委員會副主委汪明輝等人皆出席，並肯定校方傳承鄒族原民文化，讓孩子認識自己的文化。

2校歷經1年籌備，108學年度首次實施鄒族文化實驗教育課程，成為全縣唯二推動原住民實驗教育的學校；達邦國小校長盧柏全表示，本校是台灣第1所原住民小學，迄今有115年歷史，由於鄒族2大社達邦、特富野都在學區內，因此校方對維護傳統文化價值，讓孩子學習鄒族先民智慧，具有歷史上的使命和地理上的優勢。

學生每周會學習11堂「全人鄒族」課程，學校規畫COU（鄒）文學、藝術樂舞、山林傳奇／鞣皮文化、焚墾生活、技藝之美及美麗的hosa（部落）等6大面向。阿里山國中小校長官志隆說，校方正錄製失傳已久的「鄒族鼻笛」純音樂專輯，期待孩子培養對己、對他人，也對整個族群「負責」的態度。

揭牌儀式在全鄉運動大會熱鬧舉行，翁章梁到場為樂野、達邦、里佳、山美、新美、茶山、來吉、十字、香林、中山10個村落的運動選手及9校師生加油鼓勵；他表示，阿里山是縣內唯一每年舉辦全鄉運動會的鄉鎮，在群山繚繞下參加運動會，心中湧起一股奇妙、崇敬的感覺，期待縣府往後可為地方做更多事。

(中時 )