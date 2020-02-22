奇美食品主廚邱士峯現場製作創意刈包。(奇美食品提供／曹婷婷台南傳真)

奇美食品赴日推廣創意刈包，繽紛馬卡龍色系非常吸睛。(奇美食品提供／曹婷婷台南傳真)

你看過會呼吸的刈包嗎？還有色彩斑斕的草莓、芋頭等口味刈包？歐美正風行「以刈包取代麵包」，日本也掀起「即食」畫時代革新，奇美食品年銷量1.5億顆的台灣風漢堡(刈包)，「包山包海」將所有美味統統包起來，日前赴日本推廣《即食刈包文化》，獲得熱烈回響。

奇美食品總經理宋宗龍說，台灣風漢堡(刈包)材料選擇獨家「酵母睡眠技術」，讓刈包外皮有如嬰兒般皮膚細緻，口感溼潤有彈性又久蒸不爛，目前主要銷往美加澳、歐洲等國，日本則可於主題樂園、超市看到奇美刈包蹤跡。

日前，宋宗龍領軍業務團隊及專業主廚前往日本，舉辦「台灣食品研討會暨奇美食品新品發表會」，帶來多款台灣風漢堡(刈包)，除了熟知的角煮系，更結合日本在地食材，呈現「包山包海」，現場由主廚實際示範8款刈包創意料理及3種國民飲食新提案。

8款刈包創意料理口味分別為：春雨野菜、玉子燒、塔塔炸蝦、角煮溏心蛋、蒲燒鰻魚、明太子炙燒豬頸肉、焦糖香蕉和台式辣醬炒麵，其中6款為日式吃法，希望變化出原有飲食搭配方式，讓刈包更即時方便應用。同時提供日本在地化飲食，分別以「野餐、早餐、甜點」3種場景，包入炸蝦、角煮溏心蛋、蒲燒鰻等豐富野餐主題，任何時刻、任何場合都百搭！

奇美食品強調，全新飲食方式也讓中式刈包取代米飯與麵包，除了增加蔬菜食用量，也能節省煮米飯時間，「即食」方便性讓大眾在不同的餐期有更多元選擇，而蔬食輕卡路里的搭配更成為職業婦女們的新寵兒。

奇美食品2001年已取得日本農林水產省認證，是少數可將含豬肉商品出口至日本的冷凍食品廠；彩色刈包則採取馬卡龍甜美色系，分別有草莓、芋頭、全麥、竹炭、黑糖、雞蛋、和巧克力等7種口味，奇美食品也可依顧客喜好客製化造型及規格，不管半月形、扇形或其它造型需求，甚至是文字與簡易圖形進行烙印開發。

(中時 )