大聯盟最好的捕手身價多少？瑞爾穆托(J.T. Realmuto)希望的價錢是1240萬美元，但他今年只能拿到1000萬美元。瑞爾穆托在這次的薪資仲裁庭敗訴，費城人魔高一丈，趁亂砍了他240萬美元。

瑞爾穆托是非常厲害的捕手，去年打擊率0.275略微下滑，不過0.493長打率、25轟、83打點都是生涯新高，還獲得金手套和銀棒獎，入選全明星賽。他上季年薪590萬美元，好消息是他明年球季打完可以取得自由身。

諷刺的是去年瑞爾穆托(從馬林魚)轉隊到費城人時，費城人官方推特還大張旗鼓宣稱：「你們認識世界上最強的捕手嗎？他的名字是瑞爾穆托，而且是費城人隊。」

瑞爾穆托說：「我不是嫌1000萬美元太少，我只是對聯盟的體制失望，這個體制太不尊重捕手。我本想藉此拉高往後捕手的全體待遇，所以我難過。」瑞爾穆托雖然厲害，打擊火力也很難比得上其他位置的野手，他認為現行的仲裁方式應該要把捕手另外評比。特別是偷暗號事件炸開後，捕手的地位應該是更加重要。

(中時電子報)