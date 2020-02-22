中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱公開新冠肺炎確診病例接觸資訊會徒增大家恐慌，台北市長柯文哲22日再槓陳，他強調，雖然公開會引起恐慌，但不公開引起的恐慌更重，有時候大家常在講大陸怎樣，結果台灣和大陸同一醬缸泡出來的，邏輯都一樣。

新冠肺炎確診第24案婦女傳染來源不明，引發北部民眾憂心，認為應該公布確診者活動區域，柯文哲昨天向中央喊話應該公開，但陳時中今稱地方一定知道，不過，柯表示，他不知道詳細內容，陳的說法是希望中央不要公布叫地方公布？

柯文哲指出，他上一次不是講出陽明山收容地點，網路「1450」（指網軍）就開始炮轟，後來查過網路投票，到現在為止，關於收容地點要不要公布，最低有58％、最高大概70％得民眾支持，代表大部分國人希望公開透明資料可以知道。

他認為，民眾當然有不理性成分，畢竟台灣是成熟社會，國民素質也比較高，雖然公開會引起恐慌，但比起不公開透明引起的恐慌更重，所以當時收容地點就主張公開，公開透明本來就是他的政治主張，不公開透明引起的恐慌疑慮更多，且防護也比較差。

柯說，從武漢撤僑的國家很多，到現在為止有哪一個國家不公布地點？只有台灣，大陸為何今天搞成這樣子，就是隱匿，有時候常在講大陸怎樣，台灣和大陸同一個醬缸泡出來的，邏輯都差不多。

至於會不會要求中央公布？柯文哲表示，這陣子他為什麼不太喜歡講話，因為我們的共同敵人還是新冠肺炎，所以該怎麼做就怎麼做，北市該做的準備會做，因為醫學是他的專長，醫學專業處理，但只要扯上政治就亂七八糟，所以就算了，只要中央有政策原則上會配合，盡量做好就這樣。

(中時 )