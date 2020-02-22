新港國小陳奕樺在小男甲鉛球破紀錄，拿下第一。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大同國中翁葦程在國男鉛球破紀錄，擲出冠軍。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

田中高中林鴻明鐵餅項目破紀錄。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

田尾國中吳炳燊國中男生組標槍項目破紀錄。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大同國中混合運動陳則樺破紀錄。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣中小學聯合運動會從19日到21日，歷經4天激烈競爭，共有15項16人次破大會紀錄，成績亮眼，賽會達到參賽成績標準的國高中組選手，可參加4月18日至23日在屏東縣舉辦的全國中等學校運動會，另選拔國小組選手，代表彰化縣參加5月8日至9日在新竹縣舉辦的全國小學田徑錦標賽，一起為這些流汗付出，突破自己，也帶給人心振奮的選手們加油。

這次破大會紀錄的金榜如下：

1、北斗國小田祐寧小女甲組壘球項目56公尺43 (原紀錄56公尺06)

2、員林農工張秝羚高中女生組100公尺項目12秒20 (原紀錄12秒31)

3、田中高中林鴻明高中男生組鐵餅項目48公尺76 (原紀錄43公尺96)

4、頂番國小郭岱堯小男甲組壘球項目72公尺17 (原紀錄71公尺44)

5、信義國中小賴尹甯國中女生組400M跨欄項目66秒72(原紀錄67秒98)

6、彰化高商王苡媗高中女生組1500公尺項目4分56秒15 (原紀錄4分58秒93)

7、新港國小陳奕樺小男甲組鉛球項目15公尺86(原紀錄13公尺34)

8、田尾國中吳炳燊國中男生組標槍項目69公尺01(原紀錄57公尺80)

9、和美高中林芸安高中女生組跳遠項目5公尺71(原紀錄5公尺48)

10、大同國中翁葦程國中男生組鏈球項目55公尺85(原紀錄46公尺92)

11、員林農工葉宜亭高中女生組100 M跨欄項目15秒28(原紀錄15秒40)

12、二林高中蔡莉綺高中女生組100M跨欄項目15秒34(原紀錄15秒40)

13、信義國中小張羽萱國中女生組混合運動項目2673分(原紀錄2622分)

14、大同國中陳則樺國中女生組混合運動項目2661分(原紀錄2622分)

15、培英國小姚雁婷小女乙組混合運動項目1601分(原紀錄1592分)

16、新港國小陳奕樺小男甲組混合運動項目2215分(原紀錄2187分)

(中時 )