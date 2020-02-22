「情歌天后」萬芳為了6月13日即將在小巨蛋舉辦的演唱會，昨晚特別在臉書官方粉絲團開直播，與粉絲分享關於演唱會的籌備甘苦，驚喜的是，還邀來演唱會音樂總監黃韻玲作客尬聊，兩位好友聚首無話不談，互讚雙方是彼此的第一名，原來在萬芳作品裡演唱最多是黃韻玲作品，而黃韻玲寫過最多歌的歌手也是萬芳，雙方彼此惺惺相惜、回憶首次見面是在1997年、也加碼合唱經典歌〈Fly Away〉，萬芳相當感謝黃韻玲每每總是能理解她的表達，把音樂做出最契合的詮釋，直呼：「小玲寫我的歌都不用對key」，黃韻玲接話向導演郭蘅祈開嗆：「我才是真的萬大芳好嗎！」好友隔空鬥嘴笑果十足。

萬芳特別自製宣傳版，宣傳演唱會相關資訊。

面對粉絲頻頻追問歌單，萬芳也搶先透露：「〈我們不要傷心了〉難道可以不唱嘛！」也再次宣布這次演唱會只會在台北小巨蛋限定演出，因為是針對場地進行的舞台打造呈現會非常令人驚艷；強調會把經典歌、新歌做出一系列詮釋，她認為，這也是一個「還原」，我們出生從零開始，不斷地被教育、被改變成另一種樣子，甚至變得有點奇怪，如今再慢慢學習變回自己、理解自己、接受自己，再去還原回原始的樣子，透過這過程而找到那個如今自在面對世界、粉絲的那個她。

直播粉絲們熱情發問，有粉絲提問是否要換掉2年的爆炸捲髮造型，萬芳笑答：「大家看膩了嗎？不想換！這個髮型很方便很有型。」還有粉絲追問：「如果哪天不唱了，是否會正式跟粉絲告別？」她思考許久「可能不會，甚至希望所有相關影音、社群都能一起下架。但也要真的到那一天才會知道的。」也預告目前除了製作新專輯，還有一個作品也在積極後製。就是2018年首度攻蛋《時間仍然繼續在走》演唱會紀實，希望可以在6月同步推出讓粉絲珍藏。兩人直播時一直拿著手板宣傳卡，上面寫著演唱會開賣資訊、時間，這是出自萬芳創作的真跡，打趣說：「現在是網路數位時代，但我們還是強調手工感，這是我晚上加班畫出來的，手工很珍貴。」

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(中時電子報)