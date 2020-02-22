新竹市18歲吳姓男子，2015年時與友人在三元宮旁的公園玩耍，赤腳的他遭路燈電擊，一度失去呼吸心跳，搶救回來後卻導致嚴重腦損，至今仍無法自主生活，還出現「吃石頭、樹葉」等症狀，其家屬因而向路燈管理單位新豐鄉公所請求國賠，高院判決必須賠償1761萬元，全案仍可上訴。

據了解，吳男2015年在該公園玩耍，光腳與友人互丟水球為樂，但一旁路燈線路漏電，吳男遭受強烈電擊一度命危，搶救回來後卻因腦部缺氧受損，至今無法獨立行走、自主生活，日常瑣事都要他人協助照顧。

吳男因大腦認知功能無法正常執行，而沒有能力判斷物品能否食用，此後還出現吃蠟筆、石頭和樹葉等狀況，更因情緒躁動而不時猛抓自己的下體，癲癇症狀也頻繁發生，吳男家屬憤而提告，向新豐鄉公所要求2000多萬元的國賠。

一審新竹地院認為，新豐鄉公所應負起路燈管理義務，卻因人手不足而未定期檢查，判決國家賠償1761萬元，鄉公所不服而上訴，二審高院則認為，洗手台旁沒有任何警告或禁止標語，難認吳男有過失行為，因而駁回上訴，維持一審判決，全案仍可上訴。

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(中時電子報)