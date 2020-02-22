大台南總工會職訓縫紉班學員趕製口罩套。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

大台南總工會職訓縫紉班學員趕製口罩套。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

防疫時期，大台南總工會的職訓縫紉班學員響應政策宣導，將醫療口罩留給第一線醫療人員，徹夜趕工縫製出100多個口罩套，由勞工局職災個管員協助發送給職災弱勢勞工家庭，讓身心不便無法外出排隊購買口罩的職災弱勢勞工們備感溫馨。

大台南總工會多年來致力於勞工在職訓練，培訓勞工提升職能，服裝設計打版與縫製班學員每期約有25至30位學員參加，經培訓後，創造出美麗的彩衣令人驚豔。

本期學員們在培訓過程適逢新冠肺炎疫情蔓延，老師與學員們相約一起來做公益，自發性的發起口罩套製作，發揮自己所學，做出溫暖人心又實用的口罩布套。

看似簡單的口罩套，製作上需要細心及繁複的工法，學員連夜同心趕工，做出上百個口罩套，希望能趕快送到需要者手中。

勞工局在接收到口罩套成品後，同仁與職災個管員、台南市勞工志願服務協會志工夥伴，21日已先發送給新營、柳營地區職災弱勢家庭，近日將再分批到各處發送，傳遞縫紉班學員的愛心，保護弱勢勞工的健康，一起對抗新冠肺炎疫情。

(中時 )