苑裡水坡里垃圾場傳火警 冒濃煙大火 15:012020/02/22 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苑裡鎮水坡里垃圾場驚傳火警。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苑裡鎮水坡里垃圾場驚傳火警。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） 苑裡鎮水坡里垃圾場驚傳火警，竄出濃煙。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） 苑裡鎮水坡里垃圾場22日驚傳火警，苗栗縣消防局派遣人車趕抵灌救，控制火勢，鎮公所也支援怪手協助殘火處理，順利將大火撲滅。 苗栗縣消防局獲報，水坡里垃圾場資源回收區竄出濃煙與烈火，出動苑裡、通霄消防分隊4車9人前往灌救控制火勢，苑裡鎮公所派遣怪手協助殘火處理，消防局再增派警消、義消支援處理殘火，燃燒面積約50平方公尺，出兩水線將火勢撲滅。起火原因有待進一步調查釐清。 (中時 ) #垃圾場 #火勢 #消防局 #處理 #縣消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 引進科技生物棉 新北水資源處理效率大增 04:102020/02/18 地方新聞 醉男疑抽菸引火警 二度燒傷 10:452020/02/18 社會 《半導體》蘋果恐難達標，台積電：Q1營運目標不調整 12:332020/02/18 財經 台北市承德路汽車修理廠火警 濃煙密佈 18:332020/02/18 社會 龜山工廠火警 1班機轉降 19:172020/02/18 生活 敬鵬大火遭糾正消防局喊冤：不可歸責於指揮官 21:132020/02/18 社會 指揮官5分鐘下達15次撤退令 04:102020/02/19 社會新聞 台13線2路燈倒塌 車流呼嘯險象環生 14:372020/02/19 社會 75％酒精噴噴噴 柯憂釀火災 01:332020/02/20 地方新聞 北市台鐵舊宿舍大火 幸無人傷 19:222020/02/20 社會 社會熱門新聞 菲律賓疫情只3例1死？當地台人曝驚悚真相 - 社會 他傳暗號「蜜汁香鵝」 邀人妻鐵皮屋嚐38.5度快感 - 社會 狼師哄騙女學生交往 2年愛愛259次下場慘 - 社會 女兒遭性侵父親幫討公道 雙親護子反遭毆四肢全癱 - 社會 人妻激戰情夫「內褲掛浴室」 成偷情鐵證 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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