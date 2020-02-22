苑裡鎮水坡里垃圾場驚傳火警。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）
苑裡鎮水坡里垃圾場驚傳火警。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）
苑裡鎮水坡里垃圾場驚傳火警，竄出濃煙。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）
苑裡鎮水坡里垃圾場驚傳火警，竄出濃煙。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苑裡鎮水坡里垃圾場22日驚傳火警，苗栗縣消防局派遣人車趕抵灌救，控制火勢，鎮公所也支援怪手協助殘火處理，順利將大火撲滅。

苗栗縣消防局獲報，水坡里垃圾場資源回收區竄出濃煙與烈火，出動苑裡、通霄消防分隊4車9人前往灌救控制火勢，苑裡鎮公所派遣怪手協助殘火處理，消防局再增派警消、義消支援處理殘火，燃燒面積約50平方公尺，出兩水線將火勢撲滅。起火原因有待進一步調查釐清。

(中時 )

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