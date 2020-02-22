新冠肺炎疫情在全球各地擴散，日、韓確診人數也不斷攀升。考量民眾用血安全，血液基金會今宣布即起限縮捐血資格，自日、韓返台者需暫緩捐血28天。

中央流行疫情指揮中心今宣布提升日、韓旅遊疫情檢疫等級至第2級警示，並考慮進行邊境管制。目前為止，泰國屬於第1級注意；新加坡、日本、南韓屬於第2級警示；大陸、香港、澳門則屬於第3級警告。

血液基金會繼12日起暫停陸、港、澳、新加坡旅遊史者捐血後，今再限縮捐血條件，自日、韓返台者，離開該地區後需暫緩捐血28天。若為新冠肺炎確診個案、確診案例接觸者，也需暫緩捐血28天。

根據血液基金會統計，目前全台血液庫存偏低，平均僅能再撐5天。其中，又以台北最嚴重，其中A型只能再用4天、B型4.9天、O型3.8天、AB型3.9天，平均只能再撐4.1天。

血液基金會業務處處長洪英聖表示，受新冠肺炎影響，民眾宅在家的機率變高，加上學校延後開學，捐血車無法進入校園，導致入血量減少。與過去同期相比，目前的捐血量已減少約1成5，呼籲可捐血的民眾多加響應。

為因應新冠肺炎，各捐血點均落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率，確保捐血環境安全。血液基金會提醒民眾，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快就醫並通知捐血中心。

(中時 )