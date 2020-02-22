國民黨立委吳斯懷日前批評總統蔡英文挑釁大陸，猶如清末慈禧向八國宣戰，遭到外界砲轟。對此，國民黨立委陳以信在政論節目上，拿出一本厚厚的質詢書表示，連他都還不知道吳斯懷說的話語在哪一頁時，吳斯懷這句話就被挑出來，然後馬上被放大了，而且總統蔡英文也馬上看到了！言下之意是顯示案情不單純。

吳斯懷日前在書面質詢稿中提到，近期蔡英文向對岸叫陣挑釁，好像清朝慈禧太后向八國聯軍宣戰一樣」，遭不少網友砲轟。吳斯懷20日在立法院受訪時表示，只是要提醒蔡總統慎戰。

陳以信在政論節目《新聞面對面》上，對於吳斯懷批評蔡英文挑釁大陸，如同慈禧太后挑釁八國聯軍一樣的事件，陳先是拿出一本厚厚的質詢書表示，這本質詢書好像是昨天才放在他桌上，這麼厚的一本書，他很訝異他的立法院同事寫了這麼多的臨時提案！

陳以信再表示，然後就在這麼厚的書中一小頁，吳斯懷提出他的幾句建議，連他都還不知道在一頁時，這麼短時間，吳斯懷這句話就被挑出來，然後馬上被放大了，而且總統也馬上看到了，但他身為立委都還沒有看到。所以他才會說，這背後是不是有人拿著放大鏡去檢驗吳斯懷，而且這份提案，並沒有全部說總統是慈禧議題，這只是吳斯懷質詢的一小部份內容。

(中時電子報)