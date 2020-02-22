為確保民眾蔬果食品安全，新北市果菜公司於本月15日起推動農產品實名制，以利農藥殘留檢驗不合格的農產品能快速追溯源頭，讓消費者人人買得放心、吃得安心。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，板橋及三重果菜批發市場每日對進場蔬果抽樣檢驗農藥殘留，並於拍賣前完成檢驗作業，防止農藥殘留檢驗不合格蔬果流入市面，為強化把關機制，於2月15日開始推動農產品實名制，無需依靠農產品編號查詢供應單位，可以直接聯繫到生產者，如蔬果有狀況時也能及時通知農民，第一批以洋香瓜、彩椒、牛番茄、小白菜及地瓜等10個品項蔬果成功轉以實名制拍賣，第二批於3月1日，希望限期逐步推動，以確保消費者食安。

此外，新北果菜公司也提升農藥檢驗量能，去年度農藥殘留抽樣件數14萬566件高居全國之冠，結合農藥殘留檢驗與實名制，實質強化把關農產品品質與輔導產地安全用藥，讓大家都能吃到優良安心的蔬果。

(中時 )