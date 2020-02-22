為拉近校園與社區距離，新北市三重區東海高中22日邀請國寶級主廚阿欽師，教授社區居民三種台灣料理，現場香氣四溢，氣氛熱絡，剛從倫敦歸國的侯小姐特別報名參加，她表示想多了解台灣文化，試吃料理後更豎起大拇指直呼「台灣料理超美味！」

東海高中22日舉辦「社區逗陣學煮菜」活動，永盛里長侯錦足、里長總會長夫人陳素真等人與學員們全都穿上專業廚袍，阿欽師輕鬆幽默語氣帶領學員製作古早味潤餅、懷舊黃金白菜燉雞、即將失傳的私房料理，氣氛歡樂，隨著菜餚完成會場也香氣四溢。

剛從英國學成歸國的侯小姐表示，爸爸一直跟她說外流的年輕人很可惜，近日剛好看到東海高中推廣社區廚藝活動，全家三口搶第一報名，活動融入社區共餐感覺很棒，也更了解台灣料理。侯小姐品嘗到自己烹飪的料理，直呼和英國生冷的料理比起來，台灣料理多變又好吃。

東海高中校長王建富表示，希望藉東海的廚藝課程營造社區共同學習風氣，也讓更多人了解東海高中各科特色，此外此次廚藝主旨是讓古早味不致失傳，另也落實學校社區化，提供社區居民共同參與，成為生活學習分享的教育平台

(中時 )