白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴將於3月22日在白沙屯媽祖婆網站站本部分送。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

今年白沙屯媽祖進香將於3月24日凌晨出發，自發性義工組織準備白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴，將於3月22日在通霄鎮白沙屯媽祖婆網站站本部分送2歲以下的小寶寶，保佑所有的嬰兒平安健康成長，並為2020年白沙屯媽祖往北港徒步進香活動暖身。

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會長朱秋耀召集熱愛白沙屯媽祖文化的好友們，集資製作5000個白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴，分送給2歲以下小寶寶，計畫於3月22日星期日下午1點至3點，在白沙屯平交道正對面的白沙屯媽祖婆網站站本部前，發放3000個安撫奶嘴，憑2018年至2020年發放的媽媽手冊免費領取，數量有限發完為止。

義工組織白沙屯媽祖婆網站長駱調彬表示，免費發放限量版安撫奶嘴活動相當有意義，一直以來白沙屯媽祖在進香的路上特別照顧小孩子，因此接獲消息時，十分樂於給予協助與幫忙。

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會由認同白沙屯媽祖文化信徒們組成，自發性捐款協助進香活動圓滿成功，每年提供3000個便當供餐給香丁腳，並在沙鹿也設有點心站補充能量，今年更籌募製作發送白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴，為今年白沙屯媽祖進香暖身，更盼可以保佑所有的嬰兒平安健康成長。

(中時 )