自新冠肺炎疫情爆發以來，全球各國確診病例與日俱增，唯獨菲律賓始終維持3例1死，沒再增添新例， 但事實真是否如此？一名當地台人驚爆：「光是刷我臉書的菲律賓人就死了好幾個，醫生恐怕沒說事實。」，話題引發討論。

針對菲律賓公布3例1死後就沒人確診，據「ETtoday」報導，有鄉民在PTT的Gossiping板發文認為「他們直接封掉所有來自大陸任何航班，只要是大陸人，入境再隔離14天」，也就是說，不管哪國人、甚至是菲國國民，疫情區沒飛機可搭，只能從大陸搭機到別國，先隔離14天，然後轉機入境菲律賓再隔離14天，「隔離了28天，你覺得菲國需要戴口罩嗎？」

但一名自稱在菲律賓跑路的網友反駁表示，「光刷我臉書的菲律賓人，好幾個死了，怎麼死的醫生恐怕沒說事實。」，完全不相信菲國只有3例，還說，他不敢說菲律賓隱匿疫情，可是一旦公布，絕對會打擊到當地博彩業與經濟「我每天跑KTV，現在KTV都沒啥人去，大家都害怕，小姐天天私約我，平常要3000，如今1000都好（P為菲律賓貨幣單位比索，100P約新台幣60元）。」。

他表示，菲律賓口罩從100P炒到700P「如果你有貨，要賣中國人700，還是賣菲律賓人200、300」、「菲律賓好幾家中國公司一有人咳嗽就關起來，一旦傳出，公司就無法運作」，他認為菲律賓疫情比想像中嚴重。

網友看到這原菲國台人的發文IP位置在菲律賓，覺得可信度頗高，有人留言「我也覺得菲律賓可能不止這樣，但希望少點人被這種病毒侵襲」、「IP位置正確，我信你了」、「這篇我信了」、「不驗，就沒有病例啊」、「這篇邏輯正確」。

(中時電子報)