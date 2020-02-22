蔡英文總統今天「109年世界母語日：原住民族語言發展會議」，總統致詞時表示，以前講母語會被處罰的，但是現在政府鼓勵大家講母語，鼓勵用母語讓世界看到台灣，這就是民主的價值，也是很多人辛苦付出的成果，會更加的珍惜，持續發揚母語的重要性。

總統今天致詞時用原住民語跟大家打招呼，總統還透露，自己排灣族名字是Tjuku （揪谷），阿美族名字則是Panay（巴奈）。

總統致詞時指出，昨天是一年一度的世界母語日，是一個國際性的紀念日，台灣不但要響應，已經採取了具體的措施，來確保母語發展的空間，過去三年多來，政府跟民間攜手合作之下，推動的母語傳承的工作一天都沒有停過。

總統表示，她認為，讓母語不被失效，更重要的是政府責任，營造多元友善的環境，讓台灣的年輕世代歷史、用母語、說母語，不覺得是被壓抑。

總統強調，今年世界母語日的主題是分享語言無國界，她也相信，發展母語不只可以讓彼此互相欣賞多元的文化，更可以用語言連結全世界，例如連結新南向國家南島民族，或是全世界的華人為台灣帶來更開闊的發展空間，就讓大家繼續努力，繼續享受學母語，說母語的美好。

(中時 )