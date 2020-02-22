2月22日疫情報導：
北海道政府22日宣布，新確診8人感染武漢肺炎，北海道累計共有16人感染；此外，千葉縣也有一名女性教師確診，引發疫情可能入侵校園的隱憂。截至日本當地時間14時，包含鑽石公主號的病例，在日確診新冠肺炎病例已達755人。
2月21日疫情統整：
日本境內感染新冠肺炎的確診人數，含大陸旅客在內，至21日晚間11時（台北時間10時）達89人，其中包括2名小學生、還有1名學齡前兒童。加上鑽石公主號郵輪感染的634人，武漢包機返日的14人，在日確診病例共達740人。厚生勞動省表示，至19日為止，有22人症狀改善已出院。
2月20日疫情統整：
日本截至20日晚間11點（台灣時間10點），橫濱市新增1名確診病例，使日本國內確診的病例增至728人（包括郵輪的634人、包機返國日僑14人）。厚勞省指出，除郵輪感染者外，已有22人康復出院。
2月19日疫情統整：
新冠肺炎疫情在日本境內持續延燒，東京、神奈川縣、北海道等各地不斷傳出新確診病例。沖繩縣繼60多歲女計程車司機感染新冠肺炎後，19日再添1例、北海道增至4例、神奈川縣相模原市增加3例。
(中時電子報)
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