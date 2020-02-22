性格男星夏騰宏參演民視、公視《鏡子森林》，劇裡騎車載戀人鄭宜農被追逐的飛車戲碼，導演吳宗叡以一鏡到底拍攝，最後夏騰宏出鏡後放倒機車，畫上傷妝後倒臥在人行道邊大聲呼救，一旁檳榔攤的阿伯不知道他們在拍戲，驚嚇詢問「是在叫什麼？」由於現場沒喊卡，夏騰宏只好回阿伯「快叫救護車」。

拍這場戲剛好遇到冬雨，夏騰宏跟鄭宜農倒臥在積水路上，又濕又冷，戲癮上身的鄭宜農拍完還說「太有趣了，滿酷的」。夏騰宏則說「拍完很有成就感，但全身都濕了」，他之前念高中時也有過摔車意外，當時騎朋友的車，「結果摔車後還撞上轎車，賠了對方5000塊，還好人沒怎樣」。

另一場在醫院裡，夏騰宏對著昏迷的鄭宜農獨白戲，氣氛自然且感情濃厚，劇組形容「真的很像戀人」。夏騰宏說「兩人都是水象星座，與鄭宜農滿對頻的，不用特別排戲就很順」。夏騰宏表示，未出道前曾在酒吧遇到鄭，當時鼓起勇氣上前表示很欣賞她的歌曲〈光〉，但鄭宜農酷回「這樣喔？」沒想到幾年後竟在同劇飾演情侶，甚至還有吻戲，讓夏騰宏直呼「這世界也太好了吧！」夏騰宏表示，導演吳宗叡覺得醫院現場戲氣氛不錯，便說「那你就親她一下」，鄭宜農也爽快說「好啊」，夏騰宏噴了口氣清香劑後就上場，拍2次就完成。

劇中夏騰宏陷入政客與商人算計，被抓住把柄，最後與鄭宜農選擇奮力一搏，蒐集證據並公諸媒體，企圖扳倒惡勢力。曾為什麼事「奮力一搏」？他說，「自己不是學戲劇出身，每次拍片都像奮力一搏，拍完後很難想像自己當初怎麼辦到的，每一次都當成是最後一次，這樣會比較認真、比較享受過程」。

夏騰宏從拍攝公視《他們在畢業的前一天爆炸2》出道，後續參演《我們與惡的距離》、《鏡子森林》、《國際橋牌社》及公視《火神的眼淚》，作品持續而質精，帶藝術家的性格及外貌，也讓他幾部作品都剛好演出攝影工作相關角色。

夏騰宏表示，《鏡子森林》裡的攝影記者「大巴」帶著小聰明與憤世嫉俗的樣貌，還有一種軟爛的慵懶；《橋牌社》攝影師江志偉則是浪漫、笑容比較多點。隨自己的年紀，演出角色也帶著成長，他形容「可能《爆炸2》的大鵬長大後，變成《鏡子》的大巴，再變成江志偉那樣」。《鏡子森林》每週六晚間9點，公視播映2集、民視每週日晚間10時在播出。

左起侯怡君、姚淳耀、夏騰宏、瑭霏於《鏡子森林》飾演「火線新聞」調查組記者 公視今晚上演第二季最終回。

(中時 )