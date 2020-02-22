有縣市衛生局防疫規則指未來若疫情擴大，輕重症病人由負壓隔離病房移到普通病房，甚至很多人一間。台北市長柯文哲22日指出，看數量，量少就比較好防護，這次他防疫主張戰略是不要幻想社區感染不會發生，但要壓在整個醫療體系可以處理的範圍。

有縣市的防疫規則是疫情擴大，輕重症病人由負壓隔離病房移到普通病房，甚至很多人一間。柯文哲指出，看數量，量少就比較好防護，像大陸嚴重到連呼吸器都不夠就沒辦法。

柯文哲說，這次他防疫主張戰略是不要幻想社區感染不會發生，但要壓在整個醫療體系可以處理的範圍，在這原則下不要引起太多恐慌，個案很少就可住負壓隔離病房，北市負壓隔離病房才100多間，如果病人超過200人，也不能所有人去住。

他指出，一般在現階段不會好幾個病人住一間，武漢方艙醫院就是大通鋪，量少就住隔離病房，量多只能一人一間，幾千人幾萬人有病房住就不錯了。

(中時 )