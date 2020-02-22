「紙」愛蘭花展覽即日起至至4月12日於文創PLUS臺南創意中心展出。(曹婷婷攝)

配合「2020臺灣國際蘭展」即將登場，文創PLUS臺南創意中心展出一系列蘭花相關的紙藝作品。(曹婷婷攝)

台南蘭花在際占有一席之地，配合2020台灣國際蘭展即將登場，台南市文化局邀請專攻花卉研究的韓國許北九博士，以韓國傳統紙花工藝延伸發想蘭花創作，期能透過手作傳遞溫暖，將這項工藝帶往老人、幼兒機構，帶動紙藝發展和人際互動，展覽多數作品更以回收紙盒等材料製成，訴求「回收也能創造好物」。

長期專攻花卉研究的韓國財團法人羅州市天然染色文化財團營運局長許北九為保存即將消逝的紙花文化，長期投入調查，期使韓國傳統紙花歷史重現。此次以蘭花為主題，量身訂製多款紙藝蘭花，為韓國傳統紙花創造出多元可能，走進民眾生活，使社會大眾皆能感受蘭花之美。

他說，為了這次展覽，他買了各式各樣蘭花研究，花蕊、花瓣等均以1比1的等比例製作蘭花，上頭還可以寫下祝福話語，別出心裁。他說，人們習慣情人節送玫瑰花，把蘭花轉化成紙藝，未來情人節改送台南特產蘭花，搞不好會蔚為風氣。

他認為，台灣推廣蘭花產業之外，也能結合蘭花周邊產業，例如紙製蘭花就能提升傳統紙藝，從在地產物角度去進行推廣，帶動更多工藝面與技術進步。他強調，不用擔心有紙花就沒人買蘭花，因為特色不同，反而能互相帶動產業發展。

尤其，紙藝蘭花製作不難，他也希望可以把這項手作紙藝的祝福、溫暖，推廣到老人機構、幼兒園，讓老少都能親自體驗感受自製蘭花，在日常生活實踐美感。

「紙」愛蘭花展覽即日起至至4月12日於文創PLUS臺南創意中心展出一系列蘭花相關紙藝作品，歡迎大家踴躍前往參觀。

(中時 )